茄萣海岸整治最後一里達陣 陳菊卸任前巡視答謝支持

即將接任總統府秘書長的高雄市長陳菊，今天前往高雄茄萣海岸線視察整治最後一哩路。（記者蘇福男攝）

2018-04-15 17:45

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄茄萣海岸線原本雜亂無章，縣市合併後，市府推動海岸治理工程，即將接任總統府秘書長的高雄市長陳菊今天前往視察整治最後一里路，並感謝茄萣鄉親的熱情支持。

茄萣海岸線總長5.8公里，市府自民國100年起推動海岸治理工程，分3標逐年施作，其中，二仁溪至鎮海宮3.85公里海岸線於103年完成整治，總工程經費1.5億元。

水利局長韓榮華表示，第3標工程接續由鎮海宮往南至興達港北防波堤1.95公里的崎漏海堤進行整治，去年5月24日開工，總經費6.4億元（含總工程費2.5億元、用地費3.9億元）中央補助1.18億元，目前工程進度達56.24%，預計今年9月底完工。

韓榮華說，崎漏海堤興建已逾25年，過去颱風侵襲時常發生波浪越堤、沙灘流失甚至潰堤情形，水利署六河局已施作離岸堤及保護工程，該治理工程也將崎漏海堤既有堤頂3.5公尺增加至6公尺寬以上，海浪衝擊下不致有立即崩坍危險。

未來完工後，將有5處休閒廣場、2處停車場、6座休憩棚架，植栽綠美化面積達3萬6350平方公尺，將可串連前2期的營造景觀特色。

陳菊感謝茄萣鄉親多年來的支持，並有感而發表示，茄萣曾發生多起學子海邊戲水不幸溺斃意外，天下父母心她感同身受，認為提供安全水域是政府的責任，因此施作離岸堤等工程改善危險海域，這是她對茄萣鄉親的承諾，很高興能在任內全部兌現完成。