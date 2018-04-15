陳其邁、管碧玲聯袂拉抬謝賢 拚大里、霧峰初選

已獲民進黨提名參選高雄市長的陳其邁（左）和立委管碧玲（右），今天到台中聯手推薦爭取民進黨大里、霧峰初選提名的謝賢（中）。（記者陳建志攝）

2018-04-15 16:34

〔記者陳建志／台中報導〕民進黨台中市議員黨內初選民調，即將在下週登場，大里、霧峰選區將提名4席，上次市議員選舉，成為落選頭的謝賢，此次捲土重來爭取提名，今天邀請已獲民進黨提名參選高雄市長的陳其邁和立委管碧玲陪同掃街拉票，兩人稱讚謝賢是難得的財經人才，希望順利通過初選有機會進入市議會為民眾服務。

台中市大里、霧峰選區，民進黨此次將提名4人，除現任市議員張芬郁因婦女保障名額篤定獲提名，現任市議員李天生、林德宇、謝賢、張師敏形成4搶3局面。

上次市議員選舉以387票之差成為落選頭的謝賢，今天邀請到剛通過高雄市長初選的立委陳其邁，以及立委管碧玲陪同在大里、霧峰掃街拉票，希望最後衝刺順利出線。

陳其邁表示，地方普遍都面臨財政問題，謝賢是不可多得的財經人才，進入議會可替民眾看緊荷包，為支持地方年輕優秀的人才，才會北上陪同拉票，希望他初選能有好成績，順利進入市議會。

管碧玲則說，她和陳其邁都曾在台中唸書，回到這裡有熟悉的感覺，強調議會如果能有一個真正財經科班出身的議員，就能好好替市民把關，稱讚謝賢落選後這3年持續保持熱情在地方努力，特別陪同掃街向鄉親推薦。

謝賢對於兩位前輩專程陪同掃街表示感謝，希望民眾能給他機會順利通過初選，為台中市增加一位專業財經的議員。

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