低頭與朱立倫耳語 馬英九批：深澳電廠「很奇怪」...

前總統馬英九（前排左）與新北市長朱立倫（前排右）一起穿過潑水節會場，兩人全身濕透等車時低聲聊起天來，還 批評深澳電廠政策。（記者邱書昱攝）

2018-04-15 16:20

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市政府今天（15日）在中和區南勢角歡慶東南亞新年潑水節，國民黨天王齊聚，前總統馬英九、現任黨主席吳敦義、前主席洪秀柱、新北市長朱立倫紛紛到場。馬英九和朱立倫全程走完華新街接受民眾潑水祝福，兩人在街尾等車時，不禁談起近期沸沸揚揚的深澳電廠議題，馬英九還忍不住抱怨政府。

就在潑水節街尾，馬英九和朱立倫早已溼透等著搭車離開，兩人開始低頭耳語說到深澳電廠問題，馬英九搖頭認為，核四啟動就能解決問題，2800億元就這樣浪費掉，「發個電最後就解決了」。

朱立倫隨即接話說，現在用燃煤發電；更讓馬英九抱怨說，「這很奇怪」，在2025年要將燃煤發電減少到三成，現在還有四成六，既然要減少為何要興建，「這很矛盾」，「全世界都沒有在反核，我們還在反核」。

開啟話匣子的馬英九開始說，5年內全世界的核能機組會增加到500個，是越來越多不是越來越少，「我們真的活在世界以外」；再度批評中央，花了那麼多錢沒辦法解決問題，還增加汙染。講完後兩人隨即上車離去。