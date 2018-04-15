新版「熊讚」外流測風向？柯無奈：北市府都沒有祕密

2018-04-15 14:50

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府吉祥物「熊讚」為申請智慧財產權，將再度進行改版，預計本週三亮相，但昨竟有網友在台大PTT流出熊讚改版新造型，其中腹部多了12道白毛，鼻子變藍色，網友狠酸噁又醜。外界質疑稿件流出是為了測風向，台北市長柯文哲今表示，北市府都沒有秘密，不用公開透明，就已經公開透明。

去年台北市成功舉辦世大運，吉祥物「熊讚」人氣水漲船高，世大運結束後升格為北市吉祥物，目前熊讚已是第4代，但用不到1年，北市府又砸113萬元進行第5次改版。北市觀傳局長陳思宇日前對外表示，現在的「熊讚」沒有2D平面圖樣，加上樣貌與其他黑熊差異不大，導致申請智慧財產權都未獲核准，新版本會做調整，希望與一般黑熊做區隔，才有辦法進行註冊。

由於熊讚歷次改版已耗資逾5百萬元，柯文哲今出席「食安西遊記」園遊會後接受聯訪，現場媒體提問當初怎麼沒想到智慧財產權問題？柯表示，是申請了才知道不會通過，不管怎樣，熊讚要長怎樣還看討論。

柯也說，北市府要建立新的文化，尊重智慧財產權，台北如果要成為國際的文明城市，就要尊重智慧財產權，並建立設計是要付費的概念，所以他支持觀傳局為熊讚申請智產權。

針對外界質疑熊讚改版的設計稿件流出，是為了試水溫？柯僅無奈說，北市府都沒有秘密，不用公開透明就已經公開透明了。

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