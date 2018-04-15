切磋九陽真經？ 台南政界：賴清德3年前早練過...

行政院長賴清德今天以武俠小說中的九陽真經回應管中閔臉書發文，台南地方政壇笑稱：這武功賴神早有研究。（資料照）

2018-04-15 13:40

〔記者唐在馨／台南報導〕台大校長當選人管中閔昨天以武俠小說中：「他強由他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江」說法來回應台大校長遴選風波，行政院長賴清德今早以同樣引用金庸小說「倚天屠龍記」中的「九陽真經」口訣「他自狠來他自惡，我自一口真氣足」回敬。

台南政壇人士笑稱，要論九陽真經，管中閔可能不知道，賴清德早在三年前就引用過，管中閔要論這個「武功」，可能「討不到便宜」。

台南政壇人士指出，賴清德在台南市長任內，二零一五年時出「看見未來」新書，當時在新書發表會時，就表示這本書有如「武功秘笈」，而且是「九陽真經」，口訣是「他強任他強、清風拂山崗；他橫任他橫、明月照大江」，「他自狠來他自惡，我自一口真氣足」，而這正是他的從政心境。

而當時賴清德正面對前台南市議長李全教涉賄風波，他以不進議會做為對抗，當時他講出：「他自狠來他自惡，我自一口真氣足」時，曾有媒體詢問是否針對李全教？賴清德只有笑笑未回應。

政壇人士說，未料三年後賴清德出任行政院長，碰到管中閔面臨台大校長遴選爭議時，在臉書發表九陽真經的前二段話，又引來賴清德再說出「他自狠來他自惡，我自一口真氣足」，並表示這是在「切磋武功」。

台南政壇人士說，管中閔可能不知道，賴院長對九陽真經早有研究，如果要以心法來「切磋武功」，地方人士深信賴院長應該會贏得這一局。