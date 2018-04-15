轟竹縣議員垃圾問題撈過界 竹市議員：激化兩縣市對立！

新竹市焚化廠每天都協助新竹縣處理代燒150公噸、近7成的垃圾量，但竹縣卻未運回底渣和飛非固化物，已造成新竹市民和民代強烈不滿。（記者洪美秀攝）

2018-04-15 12:59

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市民進黨團市議員今天砲轟竹縣議員邱振瑋指稱政治力介入竹縣的垃圾處理，根本是搞錯對象，竹市焚化廠每天協助代燒竹縣7成的垃圾量，竹縣府無能力處理垃圾問題，應請中央協助，或應做好垃圾分類與資源回收，卻忘恩負義稱竹市府不處理竹縣垃圾，那乾脆由市長林智堅代理竹縣長好了，林智堅絕對有能力處理垃圾問題。

新竹市議員、也是民進黨部主委曾資程嘲諷說，竹縣議員邱振瑋把竹縣的垃圾問題推給竹市，是撈過界了，縣議員應該監督縣政府落實垃圾減量及資源回收，或尋求中央協助解決問題，卻把垃圾問題政治化，根本就是拿汽油倒火，激起兩縣市的對立。

曾資程說，竹市的焚化廠歲修是每年都會有的，竹市府也依照協議，幫忙代處理竹縣的垃圾，因焚化廠歲修造成的垃圾堆置是每年都有的情形，不是只有現在。目前竹市1天代燒竹縣150噸的垃圾，等於竹縣1天近7成的垃圾製造量，燒完的底渣還沒要求運回，竹市焚化爐的底渣掩埋場都快滿了。

曾資程說，垃圾分藍綠邏輯不通，同為國民黨執政的苗栗縣不代燒國民黨執政的竹縣垃圾又怎麼說？竹縣的垃圾問題在於無法消化那座越堆越大的垃圾山，竹縣議員應針對竹縣狀況監督縣政府，怎會挑起兩縣市的對立，實在是不明智的說法。

新竹市環保局表示，竹市從民國99年起就與新竹縣簽訂行政契約，即每天協助處理150噸的垃圾量，竹市每年都依契約量，全力協助，減低新竹縣垃圾無處燒的危機及避免影響縣民生活品質。

新竹市焚化廠每年3月底到5月初進行歲修是固定的事，建議竹縣府針對縣轄的垃圾問題，必須有長遠規劃，例如積極建置新竹縣掩埋場挖除計畫，其活化空間調度可避免因焚化廠歲修、停爐時垃圾堆置無法排除狀況；同時竹縣每天的垃圾量已達240公頓，竹縣府應針對此狀況加速因應處理。

此外，竹縣垃圾焚化後的底渣回運或再利用也應立即解決，全國目前無焚化廠的縣市，如新竹縣、雲林、南投等，其垃圾焚化後的底渣都需要運回15到20％，但經統計，竹縣尚有底渣6659公噸，飛灰固化物2220公噸，至今都未辦理，也希望竹縣盡速辦理產物底渣及飛灰固化物回運事宜，而非將垃圾焚化後底渣處理的壓力造成竹市的負擔。