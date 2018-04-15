不選台北市長 賴揆：我現在有我的工作

賴揆推崇前行政院長蘇貞昌過去在台北縣長任內的政績，自己則無意選台北市長。（記者李欣芳攝）

2018-04-15 11:59

〔記者李欣芳／花蓮報導〕民進黨將徵召前行政院長蘇貞昌參選新北市長，行政院長賴清德今天推崇蘇貞昌在過去台北縣長8年任內的政績，在賴揆的故鄉萬里中福村造橋，並把中福溪景觀整理得非常好，他說，一個小小的地方，「蘇縣長8年時間就有辦法照顧到這麼細」，所以相信對方未有機會為新北市服務，成績會更可觀。

至於賴揆則無意參選台北市長，賴清德被詢及是否有意參選台北市長時表示，「我現在有我的工作在推動」，只要在任的一天，就全力推動自己的工作。

賴清德說，政務官永遠都是把今天當最後一天，要有這樣的決心與抱負，在崗位上全心全力把工作做好。

至於民進黨是否要自己推候選人參選台北市長？賴清德表示，這必須要由黨來決定。

賴揆上午與隨行媒體早餐會，被詢及如何看得老友蘇貞昌再戰新北市？他說，對於蘇貞昌願承擔做為民進黨新北市長候選人，他非常感激也非常感動，因為對方曾任行政院長任長，其實不一定要參與這次選舉，但如同蘇貞昌所言，其對新北市民的感激、感情，同時對新北市、民進黨以及台灣的使命感，人民需要他就願意承擔，這點是讓人非常欽佩的。

賴清德說，他是出身新北市長的孩子，出生地在萬里，「生活的地方都受到蘇貞昌院長的照顧」，「我們小小的村子，蘇貞昌院長都到那邊作橋，讓中福溪車子與人可順利通過，中福溪的景觀整理得非常好，讓中福村民眾可在溪岸散步、休閒」。

被詢及有民進黨立委主張民進黨年底新北市長選舉若選輸閣揆應辭職下台，賴清德則表示，菊姐曾說不要散布失敗主義，他贊同菊姐的話，「我們應該要有必勝決心，既然蘇院長願意出來承擔，黨應該團結一致，爭取新北市民的支持，達至勝利的目標」。