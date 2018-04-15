王浩宇爆：時力黨工「涉毒」持二級毒品

2018-04-15 11:55

〔記者楊淳卉／台北報導〕綠黨桃園市議員王浩宇今爆料，時代力量北市黨部黨工「涉毒」，3月27日在中正區租屋處被警方查獲持有大量二級毒品「毒郵票」，但時力知悉後，卻第一時間切割黨工，要求該黨工刪除與時力相關照片，還要求黨內封鎖消息。王浩宇表示，時力主席黃國昌做為年輕世代的偶像，不應該縱容持有毒品的行為，對於破壞第三勢力形象的錯誤行為，應該立即處置，並向社會公開道歉。

王浩宇也將在今下午14:00於立法院中興大樓前對此事公開說明。

王浩宇指出，二級毒品「毒郵票」是近年來夜店濫用嚴重的迷幻毒品，含有「麥角二乙胺」等成分，不但會造成迷幻行為、身體及精神暴力、幻覺及興奮無理及怪異行為、癲癇發作等等，使用過量還有死亡的風險。

王浩宇說，時代力量在得知消息後，第一時間選擇切割黨工的行為，不但要求該黨工退出Line群組、刪除與時力相關的照片，還向詢問的媒體否認有這樣的狀況，甚至要求黨內協助封鎖消息，這讓他感到非常不解。公開透明，不是時代力量長期的主張嗎？

王浩宇說，他尊重時代力量「毒品除罪化」的主張，也認為政府在幫助成癮者回歸社會上有努力的空間，但近年來校園毒品氾濫，我們很努力的在教育孩子遠離毒品，作為一個年輕人欣賞、崇拜的政黨，濫用藥物是很不好的示範，更坐實了外界盛傳時力黨工涉毒的傳言。

王浩宇說，黃國昌做為年輕世代的偶像，不應該縱容持有毒品的行為，對於破壞第三勢力形象的錯誤行為，應該立即處置，並向社會公開道歉。

王浩宇說，他在此公開要求黃國昌、時代力量，立即開除持有毒品的黨工，徹查是否有其餘黨工涉毒，向社會道歉，表明時代力量對毒品濫用的立場。

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