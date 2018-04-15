戰力強！外國頻道剪接國軍影片 老外大讚超精銳

空軍戰力堅強。（圖擷自YouTube）

2018-04-15 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕國軍近年因多起風波，導致形象受影響，不過最近YouTube軍武頻道「MILITARY CHANNEL」剪輯我國國軍影片，內容呈現國軍訓練情況，看起來頗為精實，不少台灣網友都留言幫國軍加油打氣，國外網友也向國軍致敬。

「MILITARY CHANNEL」在YouTube上頗具名氣，過去曾上傳南韓等國家軍隊影片，這次我國國軍的短片釋出後，獲得國內外網友一致好評，影片剪輯了許多國軍英勇的表現，包括陸海空三軍、憲兵特勤隊等，呈現了國軍訓練的內容，還展示了國軍武器與軍備狀況，畫面相當壯觀。

許多網友看到畫面後驚訝國軍超精實，也有人留言寫道「Taiwan Number One！（台灣第一）」不少人都跟著為國軍打氣。

國外網友則向國軍致敬，有網友大讚「Amazing（驚人）」「awesome（棒極了）」，也有人提到，「要感謝美國總統川普簽署台灣旅行法，呼籲川普政府可以對台銷售F-35戰機，現在是台灣軍隊提升軍力對抗中國的時候了！」

相關影片請見：

國軍影片獲得好評。（圖擷自YouTube）

國軍戰車一字排開超威武。（圖擷自YouTube）

國軍操練精實。（圖擷自YouTube）

國軍戰力超乎許多網友想像。（圖擷自YouTube）

國軍士兵在野地操練相當辛苦。（圖擷自YouTube）

國軍實力連外國人都喊讚。（圖擷自YouTube）