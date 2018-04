美國安顧問6月訪台？ 台官員：沒邀請也沒期待

2018-04-15 10:16

〔記者呂伊萱/台北報導〕美國在臺協會(AIT)內湖新館將於六月完工,屆時將舉辦落成典禮,外傳美國政府新任國安顧問波頓(John Bolton)將藉此機會訪台,恐再激怒中國。政府知情人士今透露,美國正忙碌於川金會籌備與美中貿易戰,波頓友台、也與我政府高層保持聯絡,但台灣「不會為好友增添麻煩」,因此並沒有邀請他訪問,也「沒有不切實際的期待」。

AIT處長梅健華日前主動宣布,AIT內湖新館將於今年夏天落成,台北市長柯文哲日前也前往參觀。而由於美國總統川普才剛剛簽署「台灣旅行法」使其生效,外界關注是否會有美國現任官員來台。英國「經濟學人」(Economist)本月5日更在其亞洲政治專欄「菩提(Banyan)」以「台灣再度成為中美之間的衝突熱點(Taiwan is again becoming a flashpoint between China and America)」為題刊登文章,文中直言可能將有美國內閣官員參加AIT落成典禮,而若波頓出席,將讓中國心生警戒。

政府知情人士說,美國政府高層官員出席重大國際會議或活動,向來不會提前披露參與人士,而目前距離活動仍有兩個月的時間,美方不至於這麼早就決定或公佈來台官員名單,相關文章是「毫無根據的臆測」。

知情人士並指出,川普預定於5月底6月初與北韓領導人金正恩舉行川金會,波頓必會參與談判前置作業,也一定會陪同與會。加上近日美中展開貿易交鋒,與美英法聯合轟炸敘利亞,不但有多項重大國安議題正在發展中,且最近包括國安會發言人、國土安全顧問與副國安顧問等人相繼求去,核心人力不足,「可以想見波頓有多忙碌」。

該人士說明,波頓是台灣的友人,也與台灣政府高層保持聯絡,台灣政府理解波頓恐難有餘裕來台訪問,而台灣作為好友,「只會避免為好友增添麻煩」,因此並沒有遞送來台訪問的邀請,對波頓是否訪台一事,「也沒有不切實際的期待」。