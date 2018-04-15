軍方令搬遷澎湖青年活動中心 給救國團7484萬元才搞定

2018-04-15 07:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國青年救國團現以每坪約27.4元月租金，承租國有土地經營澎湖青年活動中心，黨產會調查發現，第一代澎湖青年活動中心無償借用軍方土地設於金龍頭，海軍要收回建立快艇基地，還得撥付7484萬元給救國團搬遷至觀音亭另起爐灶；對此，民進黨立委賴瑞隆質疑，軍方出地又給錢，澎湖青年活動中心為國家出資所蓋，租約到期後應立即收歸國有。

據國防部資料，1976年3月22日，國防部以一紙公文下令，將馬公金龍頭招待所房屋6幢及涼亭2座，面積約0.8766土地，免費借給救國團使用，當時的行政院長為蔣經國，救國團主任是黨國大老李煥。

賴瑞隆指出，救國團早在1969年脫離隸屬國防部，政府仍持續編列預算補助救國團，教育部在68年度預算中，編列3000萬元興建澎湖青年活動中心；隔年1980年又續編4000萬元經費，用在澎湖及墾丁青年活動中心，幫救國團蓋旅館，大做無本生意。

救國團「團務通訊」刊物記載，澎湖金龍頭青年活動中心於1980年10月28日正式啟用，建物設計師為知名建築家漢寶德，救國團當年乃透過同為山東老鄉的前台中王姓總幹事牽線，開啟與漢寶德合作之路。

黨產會調查，第一代青年活動中心落成沒幾年，因金龍頭位處港口軍事要塞，國防部在1982年1月21日明令，為海軍「海鷗計畫」收回馬公金龍頭救國團活動中心，並撥付遷建補償費共7484萬5575元予救國團。

調查報告也顯示，救國團是在1984年7月遷至觀音亭新址，另起爐灶經營第二代青年活動中心至今，但至2002年9月與澎湖縣政府訂定租約之前，救國團皆為無償使用國有土地營業。

翻開最新租約，救國團分別向澎湖縣政府、國有財產署承租馬公段3筆土地，面積共8077.5平方公尺（約2443坪），原本年租金為53萬6556元，2016年變更年租金為80萬4828元，租期至2022年底，平均每月租金6萬7000元，換算每坪月租金約27.4元。

賴瑞隆批評，救國團光靠國防部、教育部在澎湖賺了那麼多年，當年搬遷還能再拿一筆錢，加上建築物是政府出資興建，未來必須全部收歸國有，才符合公平正義。澎湖花火節即將到來，救國團澎湖青年活動中心又打著服務青年名義招攬生意，相關主管機關應介入整頓，比照旅館業管理。