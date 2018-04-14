兼任政黨副主席隱瞞赴中交流 文官學院副研究員判記過

2018-04-14 23:59

〔記者吳政峰／台北報導〕黃姓男子擔任我國公務員培訓搖籃「國家文官學院」的副研究員，卻擔任以統一為目的的「中華民族致公黨」副主席，並隱瞞曾以黨改聯盟名義，赴中進行官方交流，公懲會審理後認為，黃男負有行政工作，違反公務員服務法的誠實、及公務人員行政中立法的不得兼任政黨職務規定，判決記過1次。

中華民族致公黨2000年創立，原名中國台灣致公黨，目標「致力和平統一，公為世界大同」，黃男2010年起擔任該黨副主席，同年又任國家文官學院副研究員，除了學術研究，還辦理科研計畫、國內外交流合作、班務及輔導工作、撰擬行政論述等行政事務。

判決指出，國家文官學院去年發現，網站「中國紀錄」以致公黨副主席稱呼黃男，又在致公黨前年記者會影片中，聽到主持人以副主席稱呼黃，懷疑他違法身兼政黨職務，便函文請內政部提供致公黨重要幹部名單，赫見他的名字列為第一副主席。

黃男去年申請赴中4次，返國在意見表中表示未參加中國官方活動，惟文官學院發現，他曾在中國中山市人民政府台灣事務局副局長黃建勤陪同下，至東區考察交流，也曾參加國民黨黨改聯盟廣東交流團，與廣東省台辦副主任陳林佐會面交流與座談。

文官學院認為黃在學院中不僅從事學術研究，還從事行政工作，為編制內受有薪俸的公務員，卻未遵守法令，因此轉請保訓會函送公懲會審理相關懲處。

黃男辯稱，擔任致公黨第一副主席為榮譽志工，並未支薪，且其身分為教育人員，不應受公懲法規範；另黨改聯盟為國民黨所組，與中國官方無關，無須報告。

公懲會合議庭未採納黃男說詞，直指他是文官學院常務人員一部分，適用公務員服務法，卻擔任政黨職務，赴中交流又未據實填寫活動內容，損害政府威信，讓民眾覺得公務紀律鬆散，判決記過一次懲處。

案發後，黃男已於去年底辭任副主席一職，偶爾針砭時事，最近一篇文章討論中國修憲，他認為中國取消國家主席的任期限制無涉民主制度倒退，因為在中國特色的社會主義下，本來就以社會穩定為核心、而非民主發展。