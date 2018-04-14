與「女人迷」合作 民進黨徵新住民故事捕手

民進黨推出「新島嶼故事捕手計畫」，徵選20名青年培訓為「故事捕手」。（民進黨提供）

2018-04-14 22:34

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨婦女部今日下午舉辦「新島嶼故事捕手計畫」成果分享會，徵選20名青年，培訓為「故事捕手」，各自今年初前往全國各縣市，獨力探索與挖掘新住民店家，以異地深度小旅行的方式採訪新住民。未來也將與網路媒體「女人迷」合作，將在該平台發布，讓新住民姊妹落地生根的故事能被大眾看見，讓台灣社會因為瞭解而消弭對新住民的偏見與標籤。

民進黨中央黨部副秘書長徐佳青開場致詞時表示，她發現捕手們經由計畫，不到5個月都已經產生蛻變，她自己也從捕手身上得到很多的啟發，希望大家都可以帶著輕鬆的心情聽精彩的故事。

第一場「捕手小座談」，由台東特派捕手黃莉雅和雲林特派捕手林稚芊打頭陣。林稚芊藉由執行計畫的過程回顧自己的成長歷程，透露在小學時期曾經因為「新住民子女」的身分被排擠而產生自我懷疑，從國高中開始就一直努力找尋各種計畫和機會，不希望讓別人「看不起」，如今，「新南向」讓政府和民間機關與東南亞相關的資源增加，開始有同學會積極來跟自己討論東南亞的議題和文化，覺得已經看到了改變。

桃園特派捕手鍾庭宜說，一開始家人朋友都不能理解為什麼要參與計畫，但是自己一遍又一遍講述計畫的精神，最後身邊的朋友甚至會督促她「今天怎麼還沒開始採訪」。

民進黨推出的「新島嶼故事捕手計畫」徵選20名青年培訓為「故事捕手」，各自於2018年初前往全國各縣市，獨力探索與挖掘新住民店家，以異地深度小旅行的方式採訪新住民，每人最終完成5篇新住民採訪故事，整個計畫共蒐集超過100則新住民在地故事。

這些文章目前已陸續在民進黨婦女部官方臉書粉絲專頁刊出，未來也將與網路媒體「女人迷」合作，將在該平台發布。期待透過「新島嶼故事捕手計畫」所記錄下來的新住民群像，讓新住民姊妹落地生根的故事能被大眾看見，讓台灣社會因為瞭解而消弭對新住民的偏見與標籤，因為瞭解而更加認識屬於台灣這塊土地的多元文化。