拚花蓮觀光 賴神一整天好忙

賴揆（圖左）在花蓮光復糖廠品嚐冰淇淋，並比出「讚」的手勢與民眾合影。（記者李欣芳攝）

2018-04-14 22:21

〔記者李欣芳／台北報導〕花蓮2月強震衝擊當地觀光業。行政院長賴清德今天利用週末假日邀媒體一起參訪花蓮，以行動力挺花蓮觀光，他不僅在首站參訪將軍府時稱讚花蓮山明水秀，更到鳳林鎮體驗客家染布，接著到光復觀光糖廠炒黑糖，更與攤商「打香腸」搏感情，一早就從台北趕往花蓮拼當地觀光的他，到晚間才回到下榻飯店休息，讓隨團媒體記者不禁說：「賴神好忙！」

賴揆表示，花蓮這個好地方不僅山明水秀，食物也非常好，同時文化也非常多元豐富，鼓勵大家多到花蓮來旅遊，也與花蓮站在一起，共度難關。

花蓮縣長傅崐萁、民進黨立委蕭美琴今天都陪同賴清德參訪將軍府，賴揆參訪時巧遇一對英國夫婦，他向對方表示「希望有空多來花蓮玩」，對方則表明是首次到花蓮旅遊。

賴清德隨後前往新味醬油食品廠親手壓製醬油、填裝豆腐乳塊到玻璃瓶內，還現場品嚐，直說「甜甜甘甘，不會死鹹！」、「我很喜歡吃豆腐乳！」，並試吃初釀醬油滷出來的滷肉。

下午，賴清德轉往光復糖廠體驗榨甘蔗汁及炒黑糖，他在榨完甘蔗時直說「還滿好玩的！」，隨後與蕭美琴、行政院秘書長卓榮泰、政院發言人徐國勇一起使出渾身解數炒黑糖。賴揆也在糖廠買紅豆冰淇淋品嚐，並逐一探訪在地青農小攤，與青農閒話家常。

一位賣烤香腸的青農看到賴清德很開心，大方請賴揆吃烤香腸，結果因聊得太開心，火爐上的碳火太旺，把香腸烤焦了！賴清德還遇到一位過去在成大呼吸病房工作的護理師，為了想當小農離開台南到花蓮，也結識自己現在的丈夫。

賴清德人氣頗旺，在糖廠遇到不少熱情的民眾，紛紛拿著手機要求與他自拍合照，賴揆則來者不拒，展現親民作風。