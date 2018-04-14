國教出身教長潘文忠辭職 全教總：因高教爭議下台非偶然

2018-04-14 20:43

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長潘文忠辭職獲准，全國教師工會總聯合會理事長張旭政今天表示，潘文忠在近兩年部長任內，總體來說，任內讓高中以下的教師看到好的變化，也感受到對教育人員的友善；高教問題錯綜複雜、盤根錯節，原本就難以處理，潘文忠也因為不具此方面背景，處理起來更不易。當初因為不具大學學術背景而受質疑，最後下台也是因為高教爭議，看來並非偶然！

張旭政表示，潘文忠「落實政策、中規中矩」，外界認定他是一個沒有主見的部長，但在推動國教的變革卻明顯可見。他認為，教育部是一個龐大的國家機器，歷任具有高教學術背景的部長，都有一套教育理念和說法，卻因為指揮不動教育部，理念和說法淪為口號，實際改變的不多。

張旭政指出，潘文忠以一個基層教師、官僚出身的背景，對於指揮教育部顯有過人之處，不論是課綱的修訂、大學和技專考招的變化、校園行政業務減量、教師專業自主發展、偏鄉教育、實驗教育、幼兒教育公共化等政策均逐步落實，也看到了改變。然而，在政策形成的過程中，各界有許多不同意見，教育部未能有一貫立場，致使有些政策忽左忽右，未能貫徹公共化精神，是比較遺憾的。

至於高教議題，張旭政直指，高教被認定是潘文忠最弱的一環，教育部在高教政策上的表現也的確不如人意，始終未能提出完整的高教藍圖，提出的計劃往往都是應急的補貼措施，私立大學教師工作權惡化、經營不透明的問題也沒有得到改善。