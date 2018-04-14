高市議員參選人林智鴻、李雅慧宣示打造高雄河川品牌

2018-04-14 18:32

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「大高雄天團」高市議員參選人林智鴻、李雅慧今觀摩台中綠、柳川建設工程成果，兩位參選新人對河川整治後美景讚不絕口，更同聲宣示將投注更多心力在高雄河川的環境改造，打造屬於高雄的河川品牌與特色。

高市議員參選人林智鴻、李雅慧今率領服務團隊，前往台中觀摩綠、柳川建設工程成果，此次考察行程也是綠、柳川繼新竹縣長邱鏡淳、台北市長柯文哲及基隆市長林右昌後，首次有其他縣市議員參選人前往參觀。

林智鴻、李雅慧聽取中市府工程簡報後，先在柳川河岸漫步，感受經整治後已自過去重度污染改善，連對水質要求極高的「豆娘魚」都能回游的清澈流水，隨後兩人前往今年2月才完工的綠川，見到結合中山綠橋與百年歷史「櫻橋」橋墩的親水特色景緻，讚嘆不已。

林智鴻表示，河川是整座城市的命脈與核心，應該做到乾淨與親近，過去高雄「愛河經驗」令市民光榮感提升，並開啟城市間良性競爭交流的先河，而今台中也有「綠、柳川經驗」，更透過河川整治打造城市品牌，不僅是台中市民之福，更是台灣正面提升的新里程，這也是民進黨綠色執政的進步價值，在前輩們用心耕耘下，各種進步都為各界所看見。

林智鴻所參選的鳳山區，鳳山溪過往受生活、工業污水污染嚴重，整治工程在高市府努力下，正進行當中，他將在接下來選舉過程中，向工程、環保、文史、觀光等各界持續請益，未來若當選將即刻著手，投入鳳山溪再造的推動。

李雅慧則認為，台中綠、柳川整治經驗讓她想起過去同因經濟發展而污染嚴重、後因電影《看見台灣》而受關注的後勁溪，她表示，五輕關廠後，環保局規劃後勁溪總量管制區，將強制管制區內所有種類事業，原物料都必須禁用氯化銨，水利局也將設置水質現地處理設施。

李雅慧指出，身為母親，當然盼望留給子女最好的宜居環境，而非在這一代就消耗殆盡，她將會以綠、柳川經驗為師，不僅持續監督後勁溪整治，也要將其歷史完整爬梳，將親水空間結合歷史與觀光，成為楠梓亮點。