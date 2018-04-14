深澳電廠案爭議 謝立功號召連署反對還要林右昌踹共

2018-04-14 17:31

〔記者林欣漢／基隆報導〕深澳電廠更新擴建環差案通過，國民黨基隆市長提名人謝立功今天下午在基隆城隍廟前擺攤，希望民眾一同參與連署反對設立深澳電廠，謝立功說，他主張利用潮汐、洋流等綠能打造示範電廠，使用乾淨的能源，要求基隆市長林右昌正式表態。

林右昌今天稍早受訪時表示，深澳電廠在新北市，只要新北市長朱立倫「不要電廠」一句話，就不會有燃氣或燃煤的議題，也沒有環境影響評估的問題，如果朱立倫或謝立功支持燃氣發電，是害死基隆人、也害死基隆，因為天然氣輸送得拉陸路管線經過基隆市，「那不是要害死基隆人、害死基隆市嗎？」

林右昌表示，朱立倫、謝立功在思考這個問題時，應該要想得比較完整和遠一點，不要刻意操作變成燃煤和燃氣之爭，燃氣對基隆傷害更大，「相信如果變成燃氣，所有基隆市民一定全部反對。」

對於林右昌的說法，謝立功下午表示，他沒說過要用燃氣發電，是說過燃氣發電或許空污程度比燃煤好一點，但畢竟還是會產生空污，「林右昌要用功點，仔細聽我講的話。」

謝立功說，他主張從海洋能方面，包含潮汐、洋流、溫差等來成立示範電廠，目標是未來基隆人使用「綠能再生能源」，不只乾淨也代表城市的進步，基隆可以成為示範綠能的城市。

謝立功向林右昌喊話下戰帖，要求公開辯論深澳電廠要不要建，他說，無論燃煤或燃氣，不要把所有問題推給新北市，一旦建了電廠，影響範圍絕對不只新北，基隆也會受到影響。