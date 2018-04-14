吳敦義批密室協商 蘇貞昌駁「扭曲的描述」

2018-04-14 17:07

〔記者葉冠妤／新北報導〕前行政院長蘇貞昌決定接受民進黨徵召出戰新北市長，今下午造訪八里渡船頭，對於國民黨主席吳敦義今早在新北市小組長聯合授證典禮上指他是密室協商出來的人選，批評民進黨不民主，蘇貞昌反駁，大家可以看到，光是叫他出來承接重擔，民進黨很有誠意，從選對會、高雄市長陳菊、民進黨主席蔡英文，這個過程大家都很明白地看到，中間沒有任何秘密。

蘇還說，這幾天不停接到電話、LINE，或者是看到各方面給他的鼓勵，讓他很感謝，這些都表示他們的期待，這個不用別人來做扭曲的描述。

有媒體問及是否會再安排與前行政院長游錫堃會面？蘇雖沒有正面回答，但強調游錫堃讓他很感動，他既然承接重擔，就要好好拜託每一個人來幫忙，「我一個人實在扛不起這個重擔。」

蘇貞昌表示，當天和總統蔡英文、選對會說明願意承接重擔後，就立刻與游錫堃通電話，游除了誠心地說出「深慶得人」，表達全力支持外，也在臉書po文力挺，更打了好多通電話給黨部等相關人士，真的讓他很感動，民進黨就是這樣。

蘇貞昌說，如游錫堃所言，這場選戰非常艱難，唯有團結才能夠勝選，他既然承接下重擔，「每一個人我都拜託一定要好好地來幫忙」，因為他一個人實在扛不起這個重擔，一定要大家幫忙、一起努力，爭取為新北市民服務、為新北發展再貢獻的機會。