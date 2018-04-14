潘文忠辭職 國教盟：新教長迫切需解決高教問題

2018-04-14 17:07

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長潘文忠辭職，國教行動聯盟理事長、台大教授王立昇今天表示，潘文忠非高教體系出身，對於高教議題的處理，需要倚賴教育部高教系統的幕僚。近來多所大學的校長遴選都出了問題，顯然教育部未能洞燭機先，防患於未然，事後又搞得烏煙瘴氣，高等教育界惶惶不安，實在有虧職守。如何面對人才外流與國際教育的競爭？高教等相關問題均是新教長迫切需解決的問題。

王立昇表示，當前高教國際競爭劇烈，國外大學紛紛到台灣搶學生，大學校長如同這場學術競技及人才競賽中的將領，如果不能用良將，如何打好這場仗？國教盟認為，教育部難辭其咎，不但部長應該下台，高教的幕僚系統也應檢討究責。

對於未來的教育部長人選，王立昇表示，台灣教育的問題很多，錯綜複雜。從1994年的教改開始就亂了套，因為「減輕壓力、快樂學習」的目標搞過頭了。廣設大學的政策造成技職教育體系的崩壞，並衍生了嚴重的學用落差問題。少子化的狀況更造成現在整體教育體系資源重新分配的問題，那麼多的大學要如何退場？學生的學習要如何適性且有效？怎樣才能讓學子在學業完成後能有美好的生活？如何培育能符合產業需求及提升國家競爭力的人才？如何面對人才外流與國際教育的競爭？這些都是迫切需要教育部長解決的問題。

國教盟期許未來的教育部長能深度了解當下各種教育議題，不要好高騖遠，不要空言理念，要以誠信為本並具「智、信、仁、勇、嚴」的將者特質，要能體察民情，要有高瞻遠矚，並能腳踏實地的落實。國教盟強調，教育部長固然要了解上層長官的意志，但更要有「說不」的勇氣與承擔。國教盟希望台灣有一個全民的教育部長，而不是只為特定政黨服務的教育部長。