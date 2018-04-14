國民黨候選人未出線 蔣萬安當母雞婆媽喊加油

2018-04-14 16:03

〔記者蕭婷方／台北報導〕年底北市長大選，國民黨內原呼聲最高的國民黨立委蔣萬安雖未登記參加黨內初選，但挾中生代立委的高人氣，蔣萬安最近輔選行程滿檔，成藍營議員參選人拉抬選情的最佳「母雞」。外傳蔣萬安等青壯派立委在立院發起自救聯盟，要全力輔選年底選舉，蔣萬安今受訪表示，他沒有組聯盟，但確實有和幾名立委有討論到年底選舉。

國民黨市議員年底預計提名33人，初選登記已在本周四登記完畢，依初選機制現任廿名議員保障競選連任，將由19名新人搶奪13席提名席次，尤其以士林北投、大安文山競爭最為激烈。

蔣萬安輔選行程馬不停蹄，日前先是跨選區幫板橋議員參選人葉元之站台，今又陪大安文山區議員參選人鍾沛君握遍成功市場所有攤商的手，現場不少婆媽高聲喊「帥哥美女加油」。

蔣萬安受訪時表示，他能做的僅是陪新人掃街一步一腳印，握每一雙手向選民懇託，就因為知道年輕新人投入選舉不易，非常辛苦，只要不嫌棄，都很樂意幫忙。

蔣萬安名也將挺士林北投議員參選人黃子哲，陪同黃到士東市場拜票；此外，中正萬華議員參選人陳孝威等人跨選區組成的「Ｙ世代聯盟」下週二也會赴立院與蔣萬安等人召開「拋開（國民黨）包袱」的記者會。

此外，外傳有部分青壯派立委認為國民黨年底選情「已進加護病房急救」，但黨中央卻無正面改革跡象，決定「自己的黨自己救」，由蔣萬安等人為首自組聯盟全力輔選拉抬聲勢。對此，蔣萬安表示，自己並無組聯盟，但確實有和幾名立委有討論到年底選舉，該如何幫忙投入縣市長選舉的立委和地方議員，也會配合黨中央規劃。