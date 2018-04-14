黃智賢微博歌頌習近平卻被刪文 楊偉中一語道破...

楊偉中批黃智賢分不清敵我。（圖擷自楊偉中臉書）

2018-04-14 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕向來立場鮮明傾向統派的台灣政論節目主持人黃智賢表示，她的微博帳號11日被刪文、封號，讓她感嘆「辛苦力抗台獨還被從背後捅一刀」。對此，前國民黨發言人楊偉中今（14）日在臉書說道：「這種統派的悲劇，就在搞錯敵我。」更表示：「正是『台獨』保障了她（黃智賢）的言論自由和人身安全。」

黃智賢11日在微博發文大讚習近平是「格局和氣魄，舉世領袖，沒有第二人」，更批評蔡英文總統及陸委會，質疑他們「出賣台灣跟中華民族」，最後以「博鰲論壇，身為中國人，歡喜。身為台灣人，傷心。」做結，結果黃智賢這篇追捧文發出去後，快速被微博刪除，並連帶封鎖帳號。

楊偉中稍早前針對此事發文，認為這件事情是「活生生一齣時代荒謬劇」，表示雖作者本人把刪文的責任，說是「台獨漢奸搞鬼」，但若不是專制政權漫無標準的言論審查，誰又能「搞鬼」？

楊偉中並說明：「為什麼歌頌偉大領袖卻仍被刪文，理由很簡單：『領袖不容妄議』。這是專制政權的基本邏輯。在專制政權的歷史上，很多文人就是搞不清楚這點，以至於下場淒慘。她不願面對的真相在於：正是『台獨』保障了她的言論自由和人身安全。」

網友紛紛湧入留言諷刺：「拍習屁失敗」、「哈…自取其辱，為人笑柄」、「台奸本色！」、「認賊做父被賊封鎖」、「台灣現在只有兩個政黨 ，一個是民進黨，另一個是共產黨的附屬組織為錢為利出賣台灣，自私自利亂台灣」。