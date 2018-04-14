2年貴近5成！ 戰車內通話器採購案被質疑

2018-04-14 14:25

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方規劃採購1611套新式戰甲砲車車內通話器，預計在今年起至109年的3年內，花費8億3千餘萬元採購，平均單套價格為51萬餘元，但因為軍方先前才在104年完成第一階段的車內通話器採購，每套平均單價僅有35萬餘元，新機採購遭質疑單價過高，恐有浪費公帑之嫌。

軍方地面部隊各型戰車、甲車及砲車內部裝設有車內通話器，但過去因為舊式系統使用近40年並未更換，影響整體作戰效能及車內人員安全，曾經遭到監察院的糾正。

據指出，因應監院糾正，軍方曾於民國97年至104年期間，投入5億7092萬1千元，以第1階段方式採購1630套戰甲砲車車內通話器，平均單價為35萬餘元，但比起陸軍的需求數量，還缺裝1267套。

相關人士並表示，軍方決定進行第二階段的車內通話器採購案，以解決陸軍部隊缺裝問題，並且一併將海軍陸戰隊及憲兵裝甲車的需求納入，合計第2階段的車內通話器籌購數量為1611套，預算經費為8億3327萬8千元，平均單套價格為51萬餘元。

相關人士表示，由於在104年才完成的第一階段車內通話器採購案，單套價格才35萬元，至今也才兩年多，今年起要採購的新機，單套單價卻達到51萬餘元，兩者單價差距就達到16萬餘元之多，其中是否有單價過高，軍方建案作業草率等問題，都有待釐清。