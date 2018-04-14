潘文忠發辭職聲明 台大教授：罵台大和遴委會可罵得真明白

2018-04-14 14:05

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長潘文忠請辭獲准，並隨即發出辭職聲明。人在美國的台大國發所教授劉靜怡，第一時間在臉書上表示，潘文忠的聲明罵台大和遴委會可罵得真明白呀！

劉靜怡也表示，那個完全沒盡到半點適法性監督責任的部派遴選委員，教育部政務次長（連違法偷跑去台哥大兼職的事實都沒發現，事後還親自見證沒上任的校長當上國立大學校院協會理事卻沒表示反對意見呢），也應該下台負責了吧。

至於台大校長當選人管中閔教授爭議，劉靜怡在臉書譏諷表示：「今天最中肯的貼文：賴神（行政院長賴清德）就任命管爺（管中閔）當教育部長吧，讓他自己來聘自己當校長最合適啦。」

教育部長潘文忠在辭職聲明中直批，台大校長一職懸缺至今，是因為一年多前的學倫案（前校長楊泮池被捲入前教授郭明良團隊論文造假案）重創台大及台灣學術界的形象，楊泮池也因此不再續任。對於台大校長遴選爭議，遴選委員會及校務會議均未徹底釐清，尤其當選人（管中閔）多項赴中兼職的疑義，有違法之嫌，教育部如不調查不釐清，才是嚴重失職。

潘文忠也嚴詞抨擊台大校長當選人管中閔，指管應向社會公開澄清自身行為所引起的爭議，這是權利更是義務，以做為學生的典範，贏取師生的認同，卻任憑疑義蔓延，不但延緩校長聘任時程，更造成教育與社會紛援擾，衝擊社會對於教育部及台大校長的期許，這是令他最深感遺憾的。