市場節太開心 柯P現場替攤商叫賣...

2018-04-14 13:27

〔記者楊心慧／台北報導〕台北傳統市場節今天在花博圓山公園長廊廣場盛大展開，台北市長柯文哲特別來到現場品嚐市場美食，他看起來相當開心，每個攤位都停下來和攤商們拍照，甚至還主動說：「來來來，來拍照，一起合照。」柯文哲走到飾品店時，被問到要不要買飾品送太太，只見他立刻搖頭說「不要啦！」眾人哈哈大笑。

柯文哲在開幕致詞後，讓他在台上品嚐今年參加天下第一攤比賽的甜點，只見一拿到手上的甜點，柯文哲立刻低頭猛吃，旁邊的主持人提醒先拍照，柯文哲才停下動作，現場民眾哈哈大笑，直呼：「市長好有趣！」拍完照後柯文哲立刻又開始吃，眾人連忙問市長好不好吃，沒想到柯文哲傻笑說：「唉唷，不要問我啦！我什麼都嘛好吃～」

柯文哲在現場巡視一圈，攤商熱情招呼柯文哲，有人送上傑尼龜氣球，問市長吃不知道這是什麼神奇寶貝？柯文哲笑說不懂，然後說要和熱情的攤商照相。走到賣梳子的攤商，柯文哲拿起一支巨大梳子，忍不住問：「這麼大要梳哪？」接著他作勢梳頭，直呼：「好大啊！」之後又拿起小梳子，再問：「這個梳什麼的？」攤商回答：「可以用來梳鬍子」柯文哲聽到哈哈大笑：「原來鬍子也可以梳。」

柯文哲逛著逛著似乎有所興致，突然在賣洋蔥的攤位拿起一袋洋蔥，喊著：「一袋50元哦！有沒有人要啊？」攤商立刻拿出洋蔥炒蛋犒賞市長，柯文哲吃完點頭說真的好吃！

在現場除了攤商主動請柯文哲吃東西以外，其他的東西柯文哲通通自己買單，拿起自己的悠遊卡和攤商買東西，還說：「我逼一下悠遊卡。」證明用悠遊卡付款真的很方便。

柯文哲表示，去傳統市場一般都只會想到蔬果，但現在可以在市場內買到各種東西，就連法式甜點都能在市場買到，市府希望透過不同的面向，讓市民感受到市場的特色。