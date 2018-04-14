下鄉力挺花蓮觀光 賴揆：共度難關

賴揆參訪花蓮將軍府巧遇一對英國夫婦。（記者李欣芳攝）

2018-04-14 12:57

〔記者李欣芳／花蓮報導〕花蓮2月強震，衝擊當地觀光業。行政院長賴清德利用今明兩天週末假日邀媒體一起參訪花蓮，以行動力挺花蓮，促進當地的觀光，他今天上午首站參訪花蓮的將軍府，賴揆受訪表示，花蓮這個好地方不僅山明水秀，食物也非常好，同時文化也非常多元豐富，鼓勵大家多到花蓮來旅遊，也跟花蓮站在一起，共度難關。

賴揆參訪將軍府時，巧遇一對從香港轉機來觀光的英國夫婦，賴清德向對方表示「希望有空多來花蓮玩」，對方則表明是首次到花蓮旅遊。

賴清德今天參訪時，花蓮縣長傅崐萁也陪同，被詢及賴揆昨致電傅崐萁談了些什麼，賴揆說，因為傅縣長是地方父母官，所以他來到花蓮一定要向對方通知一下。他說這次是來玩的，並不是公務，如果傅縣長公務上繁忙不克來迎接他們，也沒有關係。

不過，賴揆說，傅縣長很客氣，說行政院帶領了同仁還有邀請媒體一起來，他一定要來到現場略盡地主之誼，他也非常感激。

賴清德上午參訪將軍府、新味醬油食品廠。位於花蓮美崙溪畔的將軍府，在日治時期昭和11年（1936年）建立，以檜木搭建而成，有著圍牆與獨立花園的官邸，此地是當初花蓮地區軍事指揮官中村大佐的宿舍，台灣光復後，隨著日軍撤離，將軍府建築群也被接收作為國軍眷村住宅使用，並被指定為花蓮縣級古蹟與歷史建築。