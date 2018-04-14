吳敦義批民進黨 密室下令產生新北市長參選人

2018-04-14 12:34

〔記者葉冠妤／新北報導〕國民黨今早在三重綜合體育館舉辦新北市小組長聯合授證典禮，現場約2000多名支持者營造氣勢，國民黨主席吳敦義致詞時表示，國民黨是民主政黨，新北市長參選人是經過全民調方式產生，最後由侯友宜勝出擔任新北市市長參選人，但民進黨不同，是密室下令，有「一位女性」以密室協商方式就決定，不是民主程序。

吳敦義會前受訪時被問到綠營稱侯友宜民調已到最高點，最後蘇貞昌必勝，吳敦義反問，他們（指民進黨）也說過10年不會漲電價，「結果辦到了嗎？」總統蔡英文也說過要用愛發電，結果現在逼得全國人民用肺發電，「都是講謊話。」他更指，蔡英文也說過要維持前總統馬英九任內的兩岸和平現狀，當選後有維持現狀嗎？

吳敦義致詞時表示，侯友宜是嘉義子弟，擔任過所有重要的警察職位，是純潔、善良、有能力的鄉下子弟，也是很認真、有貢獻的警察，侯友宜擔任副市長時期，協助新北市長朱立倫推動市政，尤其在治安方面特別用力用心，相信侯友宜當選下任市長，一定會是讓大家稱讚的好市長。

他還講到，現在執政者讓大家失望，蔡英文當年參加遊行時，布條上寫著「用愛發電」，但現在當了總統，卻是「用肺發電、用肝發電、用腎發電」，這很不道德的。

吳強調，現在要重啟深澳電廠， 這讓宜蘭、基隆、雙北都受到影響，真的是「火力全開」，包括台中、高雄都是霧濛濛的，若要改變現在「用肺發電」的空污情況，就要用選票讓侯友宜當選。

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