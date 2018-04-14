立委提案降低假釋門檻 台大教授：想看他們腦袋裝什麼

2018-04-14 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕為解決監獄人滿為患的問題，藍綠立委林岱樺、陳雪生等人提出「刑法第77條修正草案」，盼降低假釋門檻，規定只要犯人是「初犯」且再犯率低的罪行，關滿刑期三分之一者就能申請假釋。對此，台大法律系教授李茂生說，「真的想撬開他們（立委）的腦袋瓜，看看到底裡面裝了什麼」。

李茂生在臉書表示，國內監獄確實超額收容，目前也有計畫增加收容量來解決，如果北監、八德監等改建完成，增加萬名收容量也是沒問題。他提到，擁有1億2000萬人口的日本，除21世紀初收容量高達8萬以外，都維持在6萬人左右的收容；相比之下，台灣2300萬人口，同樣也是收容6萬餘人，因此台灣確實是個「監禁大國」。

李茂生指出，假釋的申請權掌握在監獄當局，而核可權則是掌握在矯正署手中，只要政策明確，或許可以暫時減輕收容負擔，但是就長久的眼光而言，「我不相信，假釋制度的修訂會改變收容量」，在國內6萬餘名受刑人中「三萬為毒，一萬為酒」，他直指，酒與毒的問題不僅單純是個成癮的事情而已，「更重要的是社會連結」。

李茂生分析，這些人在進入監獄時，被強制地切斷了社會聯繫，「出獄後也無能修復社會聯繫，再度入獄，幾乎是避免不了」；若假釋門檻降低，僅是加快旋轉門的速度，「以往要花個3分鐘才能進出的人，將來僅需花費1分鐘就可以進出。矯正當局與立法當局，僅是在旋轉門上加了潤滑油而已」。

「所以問題不是假釋制度，而是矯治與更生制度」，李茂生強調，重點是大家是否有反省，是不是過度地使用了積極效果不佳、負面效果滿滿的監禁制度；而一方面恣意地加重犯罪的刑罰，隨性地增加犯罪種類，另一方面，又要在旋轉門上加油，真是「怎麼看都怎麼不對」。