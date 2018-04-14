侯友宜暗批蘇貞昌 用總統府、黨的力量選舉

國民黨新北市長參選人侯友宜，今出席新北市黨部小組長聯合授證典禮。（記者簡榮豐攝）

2018-04-14 12:17

〔記者葉冠妤／新北報導〕國民黨今早在新北市三重綜合體育館舉辦新北市小組長聯合授證典禮，由國民黨黨主席吳敦義親自授證給新北市長參選人侯友宜，這也是確定由侯友宜代表競選新北市長後，藍營在新北的首場造勢大會，侯友宜今在現場人氣超高，甚至壓過吳敦義，他致詞時暗批即將提名為民進黨新北市長參選人蘇貞昌以黨、總統府的力量作為競選機器。

侯致詞時強調，當民進黨執政不好，國民黨就該奮勇向前，讓民眾有另外的選擇，他會推出更好的政策，延續新北市長朱立倫的政績，進而發揚光大。他更表示，政治不要口水，應該是把政績拿出來，大家來比較，「不可以用黨、用總統府的力量來作為競選的機器。」

吳敦義致詞時則砲火猛烈批評蔡政府，以「那個女人」稱總統蔡英文，更批用愛發電現在搞得民眾用肺發電，同時帶動現場上千人高喊侯友宜當選。

針對綠營稱他的民調已到最高點，蘇貞昌必贏，侯友宜會後受訪時表示，自己會盡全力贏得選舉，民調如何判斷，他沒有多大意見；至於綠營推蘇參選的目的是要將侯牽制在新北，防止外溢效應，侯友宜重申他還是把自己的工作做好最重要，在新北贏得勝選。

侯也再向蘇貞昌喊話，由於深澳電廠影響之廣，雙北、宜蘭、桃園所有民眾的健康都會受影響，絕對是一個很嚴重要面對的議題，特別希望關心新北市民的參選人，可以有一個清楚的回應。

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