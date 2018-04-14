用電降10％免蓋深澳電廠？柯P：台北降1％都很難

中央政務委員張景森昨接受電台專訪，稱若北北基宜桃5縣市用電能減少10％，就能不蓋深澳電廠，台北市長柯文哲則認為，台北市連要降1％都不容易。（記者叢昌瑾攝）

2018-04-14 10:36

〔記者黃建豪／台北報導〕深澳電廠興建爭議延燒至今，中央政務委員張景森昨接受電台專訪，稱若北北基宜桃5縣市用電能減少10％，就能不蓋深澳電廠。對此，台北市長柯文哲今則打槍稱，台北市連要降1％都不容易。

柯文哲表示，深澳電廠蓋不蓋是專業問題，就他來看，核四應該是不會蓋，至於核一、核二什麼時候退役，退役之後供應（用電）能不能補上來，都是問題，但其實是這樣，因為國家不可信，所以政府講什麼，人民都懷疑，如果政府能公開透明把數據拿出來說明，給大家做評論會比較好。

柯文哲說，深澳電廠蓋不蓋，問他的話，會認為要用數據來回答，因為台灣工商業大多集中在北部，所以目前還是有南電北送的問題，如果深澳電廠不蓋，那整個台灣的供電網路OK還不OK，這是要解決的。

柯文哲也說，深澳電廠問題並不是他的專業，他也沒花時間去研究，但他認為，政府有義務把資料來出來，試著去說服人民，就算一般人聽不懂，菁英還是聽得懂，所以還是要用數據來說服大家。

至於能否省電10％？柯表示，要降1％都不容易，因為工商業在發展，要讓用電不增加都不太容易，還要減掉相當困難。

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