道路徵收錯誤不認錯 民代批官僚

2018-04-13 20:21

［記者謝武雄／桃園報導］議員閻中傑今天在工務局工作報告時表示，龍潭區福龍路2段只拓寬為15米道路，政府人員弄錯卻徵收到18米道路，地主四處陳情希望將未徵收三米寬土地撤銷徵收，原本縣府時代就發函無繼續拓寬計畫，未料，要求工務局會勘也沒有人到場，只發函說「尚難辦理」，明明就是政府做錯事情，還一付得理不饒人模樣，這是什麼態度、根本就是官僚。

工務局長黃治峯說，升格後平鎮到龍潭的車流量遽增，交通局正在進行縣道113甲線拓寬的評估，若無拓寬需求則會同意民眾撤銷徵收申請；另工務局官員私下表示，雖然政府徵收土地未開闢道路，但十多年來這塊土地還在種稻，地主沒有吃虧，會邀請相關單位到現場再辦一次會勘。

閻中傑說，本案為縣道113甲線平鎮至龍潭段道路，省府於88年1月核准，縣府於90年1月公告徵收，縣府在進行徵收作業時因土地暫編地號錯誤，造成龍潭區成功路段218、219、220、1071等4筆土地額外被徵收，面積約900平方公尺，當時地主謝清鳳四處陳情未果，如今謝清鳳過世，由他兒子謝新巧繼續陳情。

閻中傑說，這件事情明明是政府的錯，就應該要還地於民，況且在100年時，當時的縣府發函說明，福龍路二段並無拓寬計畫，如今地主要求撤銷徵收，又說在評估是否拓寬，前後立場不一，根本就是罔顧民眾權益。