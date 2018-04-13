林右昌訪台中綠川 稱讚勝過清溪川

2018-04-13 20:46

〔記者張菁雅／台中報導〕綠川整治後成為台中市熱門打卡景點，繼行政院長賴清德、新竹縣長邱鏡淳、台北市長柯文哲之後，基隆市長林右昌今日也到綠川考察，並稱讚綠川相較韓國首爾清溪川「有過之而無不及」。林右昌表示，基隆市也爭取前瞻計畫水環境改善項目，將汲取台中市經驗，讓基隆市的河川變得和台中市一樣美麗。

林右昌率基隆市府團隊訪問台中，在台中市長林佳龍、水利局長周廷彰陪同下走訪綠川水岸。周廷彰在簡報時指出，綠川第一期整治工程共投入8.5億元經費，其中70％用於水質改善，其餘30％則用於防洪排水、古蹟保護及水岸景觀。而由環保局最新水質檢測結果可見，民權路以北的綠川水質從整治前「嚴重污染」改善為「稍受污染」，下游水質也間接獲得改善，中興大學旁的綠川水質由原本「中度污染」降為「輕度污染」。

林右昌表示，他兩年前曾參訪韓國清溪川，綠川整治成果絕對不輸清溪川，甚至有過之而無不及。基隆市和台中市一樣，市區有4、5條河川經過，基隆市今年爭取前瞻計畫補助約10億元，將改善南榮河、旭川河、田寮河、西定河4條河川，今年進行規劃設計，明年動工，將學習台中市經驗，讓基隆市的河川變得和台中市一樣美麗。

基隆市政府則補充說明，基隆市在前瞻計畫水環境項目提出10億元的需求，經濟部核定約5.6億元，包括基隆市港水質提升親水環境營造計畫3.5億元、基隆市望海巷海灣串聯計畫2.1億元，其餘計畫會再繼續爭取。

林佳龍表示，台中市已獲得前瞻計畫補助，綠川、柳川將朝全流域治理開始規劃，綠川二期工程已經啟動，柳川從民權路至林森路段改善工程也可望在年底施工。

另外，台中花博將於11月3日登場，林佳龍邀請基隆市參加，在花博展出基隆市文化、特產及各式活動，並將舉辦「基隆週」，該週期間基隆市民入園參觀可享優惠。