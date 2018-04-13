綠能業務量暴增 彰縣擬增設「綠能發展處」

2018-04-13 19:57

〔記者張聰秋／彰化報導〕因應開發綠能暴增的業務量，彰化縣政府調整組織編制，擬組織擴編新增「綠能發展處」，處下建置4個科別，其中，2個科別將由建設處現有的科別分出，若議會同意修改「彰化縣政府組織自治條例第6條」修正草案，「綠能發展處」將可宣告成立，同時可望成為全國第1個因應中央能源轉型於縣市成立的專責單位，未來相關業務的中央窗口就是經濟部能源局。

縣府人事處副處長高上富表示，全案需議會同意通過修法，才能執行後續組織架構的調整，議會即將開定期會，縣府已把彰化縣政府組織自治條例第5條、第6條修正草案送交議會審議，希望可以排進本次定期會議程討論。

建設處長劉玉平指出，縣府初步規劃，「綠能發展處」設置1處長、1副處長，下設4個科別，2個科別是建設處既有的產業發展科和公用事業科，另外2個新科別，等議會通過縣府組織自治條例的修正草案再決定。

縣府構思，未來擬由「綠能發展處」掌理綠能產業發展政策研訂、媒合、招商引資，推動管理再生能源，規劃彰化能源公司、輔導綠電認證、規劃離岸風電運維碼頭、輔導民營電廠申請設置、輔導石油業、電業、煤氣事業與自來水事業等等。

彰化縣政府現有18個處屬府內組織，「綠能發展處」未來若成軍，將會是第19個府內處室，組織規模擴編。