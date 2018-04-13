KMT舊中央黨部追徵案 黨產會5月22日召開聽證會

2018-04-13 17:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產會今日召開委員會議決議，將在5月22日針對中國國民黨舊中央黨部已移轉他人之追徵案召開聽證會。

黨產會指出，國民黨不當取得台北市中正區中正段三小段104地號土地及其地上建物（即國民黨舊中央黨部）現已移轉賣給張榮發基金會，黨產會將依法舉行聽證程序追徵不當利得。

此外，黨產會今天也就國民黨申請要用永豐銀行帳戶內存款，支付103年違反公職人員選舉罷免法罰鍰一案，進行討論。

黨產會經查，自105年黨產會成立以來，已陸續就被推定的不當取得財產，包含永豐銀帳戶3億7000萬餘元、台銀支票4億6800萬元、張榮發基金會應收款1億元，及台銀勞退專戶6375萬餘元，共計約10億餘元，有許可國民黨支付薪資、勞健保費、考績獎金、資遣費等金額，已用了近9.9億餘元，目前永豐銀帳戶僅餘980萬元。

黨產會指出，國民黨還有2筆違反「公職人員選舉罷免法」罰鍰尚待審查，由於國民黨企業工會數度向本會主張，被推定的不當取得財產應優先支付該黨退休金資遣費，所以黨產會將釐清國民黨在永豐銀行帳戶的餘額，究竟是要保留支付勞工資遣費，或仍選擇支付因賄選違反「選罷法」而被裁處的罰鍰，決定再行審議。

此外，本次委員會議決議就「社團法人中國國民黨不當取得臺北市中正區中正段三小段 104地號土地及其地上建物（即中國國民黨舊中央黨部）且已移轉他人之追徵案」於本年5月22日依法舉行聽證程序。