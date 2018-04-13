退選「只能怪自己努力不夠」 吳秉叡：要做馬拉松式經營

2018-04-13 18:03

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前行政院長蘇貞昌允諾代表民進黨出征新北，退出新北市長選舉的民進黨立委吳秉叡今天（13日）說，看到對比式民調後，自己落後國民黨新北市長參選人侯友宜30％以上，心情很複雜，但只能怪自己努力不夠，未來要做馬拉松式經營。他也說，將會替蘇貞昌繼續經營組織面的工作。

「我的規劃，就是未來四年要走馬拉松式經營。」吳秉叡下午在立法院受訪時說，這陣子很多幫助他的人，未來會常聯絡感情，而成員數高達4、5000人的「秉友會」目前只在新莊、三重、蘆洲，未來要擴展到板橋、中和、永和、蘆洲等地。他本來一直以來，就負責蘇貞昌的組織，未來也應該會幫忙這一塊。

吳秉叡說，當自己看到那份對比式民調後，「心情很複雜」，黨中央說時間已經到關鍵點，支持度就是輸侯友宜30％以上，這時候只能怪自己努力不夠、基層認同度不夠，決定權就是在選民手裡，「要是我民調夠高，誰也不能把我弄死」。

媒體詢問，支持者是否會轉為支持蘇貞昌？吳秉叡說，有一段時間要轉換，據說新莊有好幾位里長很傷心，自己也要去勸說一下；未來新北市如果有重要行程還是會去跑，「要做馬拉松式經營」，自己也會檢討如何處理議題、經營媒體關係。

吳秉叡說，如果還有下次參選機會，要以這次做經驗，拉抬民調要有更多做法。他也說，再困難的局都選過，「可以選輸，不能選爛」，選輸還能蹲點繼續耕耘，未來選民還有可能支持你；選爛的話就是永遠出局，以後要再出來選，選民也會覺得你不適合搞政治。

至於蘇貞昌被說是「酷吏」，對部屬要求很高，吳秉叡則說，蘇院長對細節的關照能力很高，他就是很雞婆的人，說難聽點就是「好為人師」，新北市的開工典禮SOP也是蘇貞昌任內制定的，他喜歡凡事都很精準、有效率。

至於民進黨在新北市的蘇系和正國會整合議題，吳秉叡認為很樂觀，因為蘇貞昌當縣長時就是不分黨派在處理事情，幕僚作業在處理行程也都會很注意，不會顧此失彼，一定大家都會照顧到。