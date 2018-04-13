陳明通視導海基會 「搬出辜公亮」回應媒體追問兩岸議題

2018-04-13 17:07

〔記者施曉光／台北報導〕陸委會主委陳明通上任後，今天（13日）首度到海基會視導，但面對媒體詢問近來兩岸相關議題，他都不願正面回應，只是要大家多懷念海基會創會董事長辜振甫昔日致力兩岸和平，要「一棒接一棒，繼續努力下去」；至於媒體詢問中國發布警告，18日將在台灣海峽進行實彈射擊軍事演習，美國國務院回應盼兩岸重回和平對話，他只簡單回應，「令我們更想念了「公亮」（辜振甫）」。

陳明通說，今天他來海基會，主要是參觀海基會紀念辜振甫的「公亮廳」，讓他感受很深，還說辜振甫走了很多年，令人懷念。

不過，面對媒體一再詢問蔡英文總統將出訪，對岸就在台海舉行實彈軍演，中國廈門推出「廈門60條」等議題，政府有何因應對策？陳明通都一再迴避答覆，強調自己是來看「公亮廳」，要媒體多想想辜振甫對兩岸的貢獻，希望大家了解辜老過去致力兩岸和平，令人懷念，以及兩岸和平的重要性。

媒體追問，傳聞對岸準備停發赴台通行證？陳明通說，既然是傳聞，就沒什麼評論﹔媒體再問，既然中國軍演不是傳聞，是否可以評論一下？他又再度搬出辜振甫說，「辜老先生典型在夙昔」，對於兩岸貢獻，令人懷念，「從他這邊想想，雙方應該怎麼做很清楚」，並重申自我期許要達成兩岸重新會談的目標。