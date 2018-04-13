陳明通視導 張小月稱要海基會往哪就往哪走

2018-04-13 14:53

〔記者施曉光／台北報導〕陸委會主委陳明通上任後今天下午首度到海基會視導，剛從陸委會主委角色轉換而來的海基會董事長張小月率領海基會各單位主管接待，張小月多次稱呼陳明通為「直屬長官」，還說以後陳明通「叫我們往右走，就往右走，往前走，就往前走。」

陳明通則回應「不敢當」、「過獎」，並肯定張小月過去陸委會主委任內沉穩應對兩岸新局，不卑不亢，獲得朝野各界高度肯定，相信未來海基會一定能讓海、陸兩會合作更為緊密，戰力提升。

先致詞的張小月說，「直屬長官」陳明通帶著過去她的老戰友來到海基會，以具體行動加油打氣，對海基會的「鞭策與期待」，讓她感到興奮雀躍，而這次重出江湖的陳明通，對於兩岸事務熟悉，又有厚實的學術基礎，能讓海基會很有依靠，因此以後陳明通「叫我們往右走，就往右走，往前走，就往前走。」

張小月表示，陸委會扮演決策角色，海基會負責執行，介於政府與非政府之間的海基會，受政府授權委託，代表總統、國安會、陸委會的信賴與莊嚴託付，雖然目前人力、經費有限，但工作士氣高昂，相信兩岸關係未來一定非常光明、暢通。

陳明通則表示，他在96年擔任陸委會主委時，就到過海基會，但今天的地點是新的，相關人士則依舊熟悉，只是國際局勢與兩岸關係已經發生很大變化，但不變的是陸委會、海基會仍是政府兩岸事務最重要的政策擬定與執行機關，他認為只要兩岸之間能夠守衡（均衡），就能達到和平。

陳明通還說，海基會負責涉及兩岸公權力仲介事務，每年多達35萬件聯繫服務案件，24小時都在服務，可謂任務繁重，特別對兩岸人民緊急事故協處站在第一線，經驗豐富，對兩岸穩定互動有高度貢獻。