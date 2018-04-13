為黨發聲挨告 國民黨中央慢聲援 胡文琦好感慨

國民黨中央聲援慢，國民黨前發言人胡文琦（右）很感慨。圖為本月11日他開記者會批陳菊，同黨立委「陳學聖（左）聲援。（資料照）

2018-04-13 13:22

〔記者施曉光／台北報導〕前國民黨文傳會副主委胡文琦由於去年四月召開記者會質疑行政院對民進黨立委林岱樺囑託案件進行調閱審查，背後有派系鬥爭，遭最近轉任總統府秘書長的前高雄市長陳菊提告，九日開庭時隔四天後，國民黨中央今天中午聲援胡文琦，批綠營以司法手段恫嚇在野黨監督，但遭黨內質疑反應有如恐龍，當事人胡文琦私下也有「如人飲水，冷暖自知」的感慨。

據了解，九日新聞報導後，十一日雖有藍委陪同胡文琦召開記者會，但胡本人自認當初配合黨中央要求，針對蔡政府召開一天一記者會，如今挨告，黨中央卻遲未表態送暖，直到昨晚忍不住向相關黨務主管反應，希望能比照過去黨中央聲援前組發會主委張雅屏及前台南市議長李全教的模式，在黨部召開記者會澄清說明，原本高層以目前胡文琦參選新北市議員初選為由，回應初選過後再辦，讓胡文琦頗為遺憾，質疑如此以後還有誰敢再幫國民黨說話？

據悉，胡文琦向黨中央反映此事為「公事」，不是他個人「私事」，強調儘快召開記者會，才能展現國民黨是有是非對錯、監督氣魄以及展現對同志有情有義，並且可以質疑民進黨與陳菊，黨中央今午就以發布新聞稿的方式處理。

國民黨文傳會主委李明賢在新聞稿中表示，陳菊針對性的提告，明顯就是用司法手段企圖恫嚇在野黨的強力監督，讓社會產生噤若寒蟬的效應，他呼籲陳菊既然已經轉任總統府秘書長，應有更大的心胸接納各界的質疑。

李明賢並表示，胡文琦當時引用媒體報導，質疑行政院介入民進黨立委林岱樺的囑託案進行調查，這是可受公評之事，也是善盡在野黨監督執政黨之責，既然陳菊在接任總統府秘書長的記者茶會中表示，自己最重要的工作就是與社會、不同政黨溝通，陳菊目標若是希望台灣充滿和諧，就不應再以司法爭訟的方式，增加社會的衝突和紛爭，並呼籲陳菊撤回告訴。