深澳電廠 張景森火線說明：北部缺電 須配置燃煤電廠

行政院政務委員張景森。（資料照）

2018-04-13 13:12

〔記者李欣芳／台北報導〕深澳燃煤電廠通過環評後爭議不斷，民進黨立委劉建國等部分立委要求重啟環評，行政院政務委員張景森今天中午親上第一線對外說明，張景森表示，興建深澳電廠的原因是因北部缺電，目前有4％的電力是南電北送，由於新北市、桃園市的用電都成長，北部未來還必須興建新電廠，深澳電廠是全世界污染最低的電廠。

張景森坦言說，目前國家不得不配置一部分的燃煤電廠，配置一定比例的燃煤電廠是合理的。

張景森今天中午接受POP Radio廣播電台節目專訪，被詢及環保署副署長詹順貴質疑有必要花1000億元蓋深澳電廠來補0.1％的電力缺口嗎？張景森則說，其實深澳電廠佔全國供電量2.8％，詹順貴所指的0.1％電力缺口是指備用容量率。如果不要深澳電廠，則4％的電力缺口就必須節電，但其前提是北北基桃等北部都市都要承諾節電10%。

張景森說，任何公共政策的決策都有人贊成、反對，但政策要根據理性，興建深澳電廠至少深澳居民是可以接受的，因為像深澳這種燃煤電廠不是想像中舊的燃煤電廠，他個人認為燃煤與燃氣其實差異不大，雖然確實還有一點差異，而他看到劉建國要求深澳重啟環評，是有些訝異。