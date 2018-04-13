年改所得替代率 親民黨團籲警消醫護比照軍人

2018-04-13 13:06

〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院會昨通過軍人年改草案，立法院親民黨團指出，警消醫護的工作危險性、工時長，需隨時待命的工作性質與軍人雷同，因此呼籲修法，將警消醫護的退休所得替代率，也能比照軍人版本。

行政院院會昨通過「55+2版」軍人年改草案，內涵為樓地板38990元、服役滿20年者起支俸率為55%、年增率2%，而俸率的採計上限，軍官不逾90%、士官不逾95%，並預計要在7月1日，與公教版年金改革法案一起上路。

對此，親民黨召開「危勞同工，退休同酬，警消醫護，比照軍人」記者會提出呼籲。黨團總召李鴻鈞表示，自參與年改國是會議至今，親民黨一再強調，不同職業類別應有不同樓地板、天花板、退休所得替代率，要瘦大保小。

他強調，公教年改法案，為年資20年的警消醫護退休所得替代率為37.5%，然其工作性質具危險性、工時長，需隨時待命，與軍人雷同，親民黨將提修法，將警消醫護所得替代率提升為55%，年增率2％，與軍人版本相同。

黨團幹事長陳怡潔說，警消醫護與軍人同樣肩負重責大任，都是國家及人民的保母，而根據警政署統計，警察平均死亡年齡為69歲，比一般公務人員早10年 ，若讓警消等危勞的退休所得替代率與一般公務員相同，有失公平正義。

黨團幹事長周陳秀霞指出，消防人力不足是不爭的事實，14000人要做28000人的工作，長期日夜顛倒，且有許多非本業的業務，讓消防員休息時間不足、工時降不下來，因此政府對消防員的退休生活，絕不能棄之如敝屣。