藍倡議深澳電廠公投 籲民進黨別當「腔腸動物」

2018-04-13 12:51

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院國民黨團與黨內北部地區市議員等擬參選人，倡議推動深澳燃煤火力發電廠公投；其中，爭取新北市永和區議員初選的國民黨前發言人胡文琦，更嗆民進黨政府能源政策前言不對後語，呼籲民進黨不要變嘴巴與肛門都是同一個口的「腔腸動物」。

國民黨中央稍早召開記者會，要求深澳電廠重啟環評、要求蘇貞昌表態，國民黨團隨後也臨時召開記者會，由黨團總召林德福、書記長李彥秀、首席副書記長曾銘宗、立委賴士葆、費鴻泰、陳宜民、國民黨基隆市提名人長謝立功、台北市議員擬參選人游淑慧、鍾沛君、林冠勳、新北市議員擬參選人葉元之、胡文琦，共同倡議深澳電廠公投。

林德福說，民進黨及時代力量立委也都認為應退回還差報告，此事是不分黨派及藍綠，電廠若啟動，將對大台北地區造成嚴重衝擊，因此應提出公投訴求，直接讓民眾決定是否同意停止新建、擴建燃煤發電廠或發電機組。

李彥秀指出，除支持公投，他也認為將代表民進黨參選新北市長的蘇貞昌，也應該對深澳電廠是否退回環差報告、是否支持公投，公開向新北市民交代清楚，除蘇貞昌，台北市長柯文哲、基隆市長林祐昌也應出面交代。

謝立功強調，燃煤電廠不只影響健康，也會造成酸雨，影響土壤及海洋生態，民進黨應思考在反核時，是否只剩燃煤這格選項。謝也質疑基隆市長林右昌，表示為何中央的政策不對，林卻沒有去挑戰，反而只是說空話？

游淑惠說，她不贊成民進黨及時代力量立委主張的重啟環評，這只是要拖延時間，是在等大選過後，可能又匆匆通過要興建。她質疑，民進黨常說中國來的沙塵暴會污染空氣，照這樣說，全台灣豈不是都要承擔深澳燃煤電廠的共業？

胡文琦表示，民進黨能源政策荒腔走板、南轅北轍，甚至是前言不後語，之前說不會欠電，現在要蓋燃煤電廠的都是民進黨政府，話都民進黨在講，呼籲民進黨政府不要變成嘴巴與肛門都是同一個口的「腔腸動物」。