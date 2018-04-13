視察新店安坑一號道路第二期工程 朱立倫秀政績

2018-04-13 12:34

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長朱立倫今天視察新店區安坑一號道路第二期工程，工程中最困難的玫瑰路至安泰路段間的三連孔車行及輕軌隧道已於3月中貫通，預計二期工程能在108年4月完工，安坑捷運線預計110年通車。

民進黨日前宣布將由老縣長蘇貞昌出馬參選2018新北市長，與藍營的侯友宜對決，難免有人把蘇貞昌任內的建設及政績，拿出來和朱立倫8年來的表現相比較，朱立倫連日安排重大工程進度巡視，要向市民繳出漂亮成績單。

朱立倫今天視察安坑一號道路第二期工程的重大工程，以及安坑捷運線工程，總工程費達90億元，新建工程處長詹榮鋒說，安坑一號道路第二期工程都位於高低起伏的山區，所有的工程手段包括高架橋、鑿隧道都用上，道路中央還要預留捷運輕軌安坑線的路軌及車站用地。

其中最具挑戰的山岳隧道工程，設計為一般罕見的「三孔近接隧道」工法，運用縮小施工開挖範圍工法，節省用地徵收費用2.7億元，一般山岳隧道間距約為20公尺，安坑一路道路工程的三孔隧道間距僅1.5公尺，且隧道上方為軟弱的淺覆土層，施工難度極高。

詹榮鋒說，安一路二期工程向西延伸至安泰路，整合新店溪東西岸環快、國道三號安坑輕軌路廊，加速輕軌捷運興建及共構，提升新店安坑交通路網便捷。