曾任民進黨發言人 姚文智邀「他」當執行總幹事

2018-04-13 12:02

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前行政院長蘇貞昌將代表民進黨出戰新北市長，有意爭取民進黨台北市長提名的立委姚文智今天表示，期待這個「熱帶氣旋（指蘇）」可以，扶「姚」直上。既然新北市長已確定徵召蘇貞昌前院長，剩下來的台北市已進入「關鍵時刻」，黨高層應審慎、明快做出決定。姚文智也在記者會中宣布，邀請同樣隸屬於謝系的台北市議員、前民進黨發言人阮昭雄擔任他的競選團隊執行總幹事。

姚文智今天召開記者會，揭露清代舉人陳維英所立舉人旗桿疑被外力推倒，除呼籲台北市文化局應盡速啟動「暫定古蹟」，認定墓園文化資產身分，也盼北市府勿行政怠惰，讓具備文化資產價值的文物毀壞殆盡，造成無法挽回的遺憾。

姚文智也在記者會中宣布，邀請同樣隸屬於謝系的台北市議員阮昭雄擔任他的競選團隊執行總幹事。姚文智說，盼借重阮在議會、民進黨中央發言人的資歷、形象，協助選舉操盤。

談到台北市選情，姚文智認為，既然新北市長已確定徵召蘇貞昌前院長，剩下來的台北市已進入「關鍵時刻」，黨高層應審慎、明快做出決定，擬定初選時間表並公告，以利黨內優秀人才展開對話、辯論，「唯有民主程序，才可解決台北市的問題。」

姚文智批評，柯文哲已背離民進黨價值，蔡英文總統二度提起「台灣價值」，柯卻是嘻皮笑臉、略而不答，相信台北市的基層、民意已非常清楚，民進黨不應對「結盟」有期待，基層強烈要求自提候選人，盼黨中央正視。

阮昭雄也表示，他身為第一線民代，最「接地氣」，基層要求自提人選的「壓力鍋」不曉得哪天會爆發，民進黨完全執政，在首都自提人選是民進黨公職的「最大共識」。