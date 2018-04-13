國民黨批花媽債留高雄2800億 高市府：任內償債1208億

高雄市議會國民黨團批陳菊「債留高雄、前進台北」。（記者葛祐豪攝）

2018-04-13 12:01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會國民黨團今天召開記者會，批評市長陳菊「債留高雄、前進台北」；對此，高市府拿出具體數字打臉駁斥。

高雄市長陳菊將於本月23日接任總統府秘書長，議會國民黨團今天大動作召開記者會，現場貼出「債留高雄、前進台北」、「說好的做好做滿？」等標語，現場並拿出一只行李箱，上頭寫著「帶我走2800億債務」，要求陳菊把高雄市的債務帶到中央，並向中央多爭取補助款。

對此，高市府反駁說，國民黨團說陳菊市長任內舉債2800億，是錯誤數據，陳菊3個任期任內舉借約1千億，1380億是承接歷任市長及原高雄縣債務，而在陳菊市長任內償還了1208億元。

高市府強調，過去歷任市長任內，沒有經歷過捷運紅橘線興建、鐵路地下化地方自籌款支出高峰等時期、及縣市合併基礎建設嚴重落差的問題。同時市府團隊所面臨的，還有財劃法對百年重工業城市的不公平、勞健保欠費補助不公、及縣市合併中央補助少818億等嚴峻困境，如果沒有馬政府承諾的跳票，高雄或許不用舉債。

高市府說，重大建設並非如國民黨所說百分之百中央補助，捷運輕軌鐵路地下化地方自籌742億，其他重大建設地方自籌529億，共計1271億。此外，不公平的勞健保欠費陳菊市長任內還了518億，中央政策地方買單的公教優惠存款18%也共編列了430億。

高市府強調，在肩負弭平城鄉差距的重責下，市府仍達成連續7年舉借下降，106年達成自有民選市長以來首次的零舉債，這段期間市府建構大眾運輸系統，讓公共運輸量成長375%；設置15座滯洪池，解決淹水問題；一年一座圖書館，及推動公墓遷葬、改善居住環境等。