梵中建交是「魔鬼交易」 學者籲勿出賣良心與靈魂

兩岸政策協會今召開「中國大陸宗教自由與梵中互動觀察」座談會，政大東亞研究所助理教授王韻（左起）、兩岸政策協會理事長譚耀南、台灣智庫諮詢委員董立文、中華大學行政管理學系副教授曾建元等人與會發表意見。（記者羅沛德攝）

2018-04-13 11:28

〔記者施曉光／台北報導〕「兩岸政策協會」今天上午召開「中國大陸宗教自由與梵中互動觀察」座談會，對於梵蒂岡可能與中國建交，與會學者呼籲教宗不要與一個「現代神權政治國家」進行「魔鬼交易」，否則就是出賣良心與靈魂。

中華大學行政管理系副教授曾建元指出，一個「現代神權政治」已經在中國形成，中共以「習思想」統領中國人民心理，凡是可能挑戰黨國權威者，都會受到嚴厲管制，依照對岸最近修正的「宗教事務條例」規定，凡是不願登記的宗教團體，都會受到許多非制度性作法，讓它知難而退，政治迫害可以想見。

曾建元表示，中共所謂的「宗教中國化」，標準要由中共來認定，因此不希望代表上帝在人間的教宗，與這個「現代神權政治國家」進行「魔鬼交易」，否則就是背叛過去在中共壓迫下犧牲的天主教徒以及堅持良心的宗教自由人士，而且是「出賣良心與靈魂」。

東吳大學人權研究中心訪問學者吳仁華則指出，今天中共打壓宗教的關鍵，不在於有神論或無神論的爭議，而是在於中共把信仰團體視為潛在的敵對勢力，因為這些信仰者如果轉型為政治反對團體，對於中共政權是一種極大衝擊，因此中共自建政以來一直打擊宗教團體。

他說，除了天主教外，近年基督教徒在中國已經增加到一億多人，因此也成為中共重點打擊對象，如果梵蒂岡真的放棄自由的台灣，與中國建交，就是愚蠢的作法，也不符合中國天主教徒的利益，並且是在道義上背棄這些人，「作法是不道德的」。

台灣智庫諮詢委員董立文認為，中梵關係虛虛實實，梵蒂岡想與中國建交是事實，因為潛在的信眾不能忽視，但至今兩國無法建交，問題就在於中共恐懼宗教自由，因為這是中共戒備的禁地，中共原本為無神論，但近年放寬承認宗教信仰，仍然高度控制宗教團體的人事、組織、財產以及傳教方式等，中國國家主席習近平上台後再進一步打壓宗教。

董立文指出，根據台灣民主基金會的觀察，中共去年對民間宗教信仰的迫害從未手軟，對教會人士的打壓包括逮補、軟禁、限制未成年人參加教會，受害者有一百多人，對於教會的迫害手段包括強拆十字架、逼遷教會、斷水斷電等，數量多達一百多間，如果教庭要與中國建交，就必須臣服於中共，如此一來全世界天主教友將如何看待梵蒂岡？