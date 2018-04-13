蘇貞昌才確定出線 國民黨要求表態是否支持重做深澳電廠環評

2018-04-13 10:40

〔記者施曉光／台北報導〕綠營昨日才底定年底新北市長選戰由前行政院長蘇貞昌登板迎戰，國民黨今日就向蘇貞昌擲出一記「快速直球」，要求他表態是否支持重做深澳電廠環評。

國民黨文傳會副主委洪孟楷今天上午召開「為了下一代，重做深澳電廠環評！蘇貞昌請表態！」記者會表示，蘇貞昌這一次不必再對神明發誓，因為發誓好像也沒什麼用，但應該向國人表態清楚，與國民黨及全國人民一起支持深澳電廠重啟環評。

洪孟楷表示，深澳電廠日前在爭議下通過環差，如今又爆發台電擬在依法不得開發的瑞芳水產動植物繁殖保育區，另蓋離岸防波堤區隔航道，已經嚴重違反相關法令，而環保署在過程中無視新北市政府提出反對意見，執意強行通過更是讓人起疑。

民進黨政府不重視環保、環境、以及大台北地區居民健康安全，昨天被蔡英文總統「登壇拜將」請出的蘇貞昌，應該表態支不支持深澳電廠重做環評？如果蘇要選新北市長，就要以新北市民權益為優先，而不是凡事以黨為主。

他強調，國民黨自始認為深澳電廠有如此重大爭議，而且現在又有保育區的資訊被刻意忽略，環保署身為我國環境保護權責機關，絕對責無旁貸需要針對電廠重做環評，而昨日民進黨籍立委劉建國、蔡適應等也響應重啟環評，代表為了下一代健康、這是不分藍綠的全民共識。