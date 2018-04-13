蔡總統首度登艦校閱 美學者：台灣也能強硬起來

總統蔡英文（中）13日前往海軍蘇澳基地，進行國軍要港防衛與快速應變能力測考的視導行程。（中央社）

2018-04-13 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕國軍預計今天在宜蘭外海舉行海空聯合操演，總統蔡英文將首次登艦出海視導。中國也將在18日於台灣海峽北部、泉州灣一帶進行實彈演習，中國國家主席習近平也可能親自校閱解放軍的海上操演，外界解讀為台灣與中國相互較勁。美國學者認為，蔡英文登艦意味著「台灣也能強硬起來」。

蔡總統今日上午前往海軍蘇澳基地視導國軍操演，視導要港防衛與快速應變能力測考。蔡英文也將首次登上軍艦視導，除我國四型一級作戰艦外，以雄三超音速反艦飛彈為主要武裝的錦江艦、沱江艦，也將投入操演，空軍也將出動多批次的F-16戰機參與軍演。

中國官媒《環球網》昨轉發中國福建海事局資訊指出，解放軍將在18日上午8時至19日凌晨0時，於台灣海峽北部、泉州灣一帶進行「實彈射擊軍事訓練」。

《三立新聞網》報導，全球台灣研究中心資深研究員安大維（David An）表示，美國總統川普當選後與蔡英文接通電話，為台美間隔10幾年後，雙方總統首度有高度的聯繫，另外美國通過「台灣旅行法」，也顯示台美關係日趨緊密，讓中國相當在意。安大維也說，蔡總統即將登艦展示台灣軍力和提升地區能見度，顯示蔡英文政府不僅能對中國遞出和平的橄欖枝，「台灣也能強硬起來。」