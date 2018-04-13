對台軍售常態化？ 美國務卿提名人龐皮歐：這是很重要的

美國務卿提名人龐皮歐參與參院外委會的任命聽證會。（美聯社）

2018-04-13 03:21

〔駐美特派員曹郁芬／華府十二日報導〕被問到是否支持台灣旅行法以及會派遣什麼層級官員訪台時，美國務卿提名人龐皮歐（Mike Pompeo）今天在參院外委會的任命聽證會中說，「我沒有答案」。他表示，熟悉這個法案以及美國的一個中國政策，三公報，好像還有六項保證，他知道美國政策，至於要派什麼官員訪問台灣，他在決定前要依賴國務院的職業外交官提供指引。龐皮歐沒有提及規範美台關係的台灣關係法。

龐皮歐被視為川普的盟友，之前擔任中情局局長。他在十三頁的書面證詞中未對台灣及兩岸問題表達看法。參議員賈德納質詢時除了問他會如何執行台灣旅行法，也詢問他是否應將對台軍售常態化。龐皮歐說，這是很重要的，美國已經執行了多年，美國不管是哪一黨執政都是依據美國的一個中國政策提供台灣所需要的軍售。賈德納也詢問是否應邀請台灣參與環太平洋軍演及紅旗軍演，龐皮歐則回應：「我不知道答案」。

他在書面證詞中說，國務院必須是制定和執行川普政府的中國政策的中心，國務院要支持川普與北韓領導人金正恩會面的意願。美國在全球民主、繁榮與人權方面有責無旁貸的領導角色，因為沒有其它國家有這樣的國力與原則。

對於自己被貼上鷹派標籤，他說，戰爭永遠是最後手段，他寧可以永無休止的外交努力達成總統的外交政策目標，而不是把美國子弟送上戰場。華府外交圈一般認為，前國務卿提勒森（Rex Tillerson）因為不受美國總統川普重視，使國務院在川普政府中的決策角色不斷被邊緣化。

他表示，即使美國在美中外交關係中已重新得力，但中國仍透過有計劃與協調性的努力在外交、軍事和經濟層面與美國競爭。多年來，經由竊取IP地址以及強迫科技移轉，中國利用美國的貿易政策弱點並吸取美國的財富與機密。

軍事方面，中國在南海、東海、網路，甚至外太空持續其挑釁行為。川普政府有決心繼續透過外交與中國政府發展一個有產值的雙邊關係。美國很高興中國支持對北韓政權施壓，但中國必須做得更多。在回答魯比歐議員質詢時，他表示中國當然是美國的戰略挑戰，也表示推廣民主不是道德問題，而是美國重要利益。

龐皮歐表示，解決北韓核武問題的外交努力已在進行，風險對每個國家都很高，對北韓政權的風險最高。國務院已經成功動員全球切斷與北韓的連結並進行制裁，但還有許多外交交涉，包括支持川普與北韓領導人金正恩會面的意願需要努力。他相信川普不會重覆過去總統的錯誤，川普不是會在談判桌上玩遊戲的人，「我也不是」。

龐皮歐說，川普準備好要修正與伊朗的核協議以彌補災難性的缺陷，如果他的任命獲得通過，他預定在四月二十二日的G7部長會議以及北約部長會議上，與盟邦討論這個敏感而迫切的議題。