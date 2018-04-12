英國關注中國侵害人權 李凈瑜18日赴國會作證

2018-04-12 22:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣NGO工作者李明哲在中國「被認罪」、後遭判刑關押，李明哲妻李凈瑜下週將在台灣關懷中國人權聯盟陪同下，前往歐洲訴求國際奧援，要向中國施壓喊話「言論自由無罪、即刻釋放李明哲！」目前一行人規劃赴英、德與歐洲議會等地，將與同樣被中國政府迫害的受害家屬一同出席英國國會聽證會，參與會議、並和人權組織交流。

李明哲去年3月赴中國後失蹤，後來證實是被中國逮捕、又「被認罪」，現正在中國湖南關押中。李凈瑜去年曾為此案走訪美國求援，下週將前往歐洲多國，向歐洲關注此案的國家說明李案。

據了解，李凈瑜將首先前往英國國會作證。英國保守黨人權委員會曾於2016年發布《最黑暗的時刻：2013年～2016年中國打壓人權情況》人權報告，描述中國人權狀況自2013年以來嚴重惡化，報告呼籲英國政府應重新檢視對華政策。

作為該報告的延續，英國保守黨人權委員會將在下週三（18）針對中國的宗教與信仰自由為題召開公開聽證會，李明哲妻李凈瑜受邀出席，中國維權律師高智晟女兒耿格與中國民主運動家王炳章胞弟王炳武等人，亦將出席該場會議。李凈瑜後續也將拜會德國人權組織、歐洲議會與其他國家國會。

台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏說，李明哲作為NGO工作者，透過平和的方式幫助其他國家人民認識自身權利，符合民主自由價值，是「台灣、歐洲每個公民都會做的事情」，卻被中國指控為顛覆國家政權，理應是無罪，將訴求要求中國立即釋放李明哲。

而透過與歐洲相關單位交流，楊憲宏說，此行除訴求李明哲無罪外，也希望藉此警告其他國家，李明哲案可能成為中國控制NGO工作領域的先例，「其他國家的NGO工作者也面臨一樣的威脅」。同時藉由國際串連，對中國施壓，要求中國「誠實面對」全世界所擁護的民主自由普世價值。