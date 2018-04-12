八百壯士要蘇嘉全幫提釋憲 嗆聲若不回應就...

八百壯士代表吳斯懷等人到立法院遞交陳情書，要求立法院長蘇嘉全代為聲請釋憲。（記者鄭鴻達攝）

2018-04-12 17:43

〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院版軍人年金改革草案出爐，反年改團體「八百壯士」領導吳其樑、吳斯懷等人到立法院遞交「陳情書」，要求院長蘇嘉全代為向大法官提出釋憲申請。吳其樑直言要蘇嘉全儘速回答，若不好好處理，「我後面帶的敢死隊，都是以前軍中的特種部隊」，「已集合暴民一、兩百人，受不了，警察也會擋不了，除了當場槍斃他，其他沒辦法！」

行政院版軍人年改草案今天（12日）於院會通過，八百壯士下午邀集上百個由軍公教警消反年改團體，於國軍英雄館開會，並決議送一封陳情書給立法院，要求院長蘇嘉全，針對年改的「溯及既往」等內容，代為聲請釋憲。

會議後，八百壯士號召數十人手持國旗，在立法院大門高呼「蔡英文下台」等口號。團體代表吳其樑、吳斯懷等人，在國民黨立委李彥秀、曾銘宗及費鴻泰陪同下，穿越嚴陣以待的警力，進入立法院接待室，並由高明邱出面接受陳情。

吳斯懷說，政委林萬億、立委王定宇曾公開承諾，說在軍人年改版本送到行政院前，會與八百壯士溝通，但如今行政院卻已經核定，行政院不應失信於民；他說，蔡總統日前接受專訪時曾說，其團隊告訴她年改無違法違憲的問題。

吳斯懷說，因此，他們依據蔡總統說法，要請蘇院長為人民聲請釋憲，若結果是沒違憲，他們就認命，再去採取其他行動若違憲，所有年改方案都應立即停止，再重新來過。

吳其樑說，請院長蘇嘉全儘速答覆，下午一起開會的各團體代表們，心中憤怒已壓抑不住，到時怎樣遍地開花他也不清楚，他們已請願很多次，這次是最後一封陳情書，他們已經忍了400多天，屆時事情爆發就來不及了。

吳其樑指著身後著軍裝、塗迷彩退伍軍人說，「我後面帶的敢死隊，都是以前軍中的特種部隊，已經結合暴民一、兩百人！大家準備『不管了』，到時他們忍不了，他也壓不住！」「受不了，警察也會擋不了，除了當場槍斃他，其他沒辦法！」希望能向蘇院長報告此嚴重性。

高明秋回應，此案如何處理，有其立法程序，屆時會由全體立委及各黨團決定，過程中是否聲請釋憲，也有相關法規規定，相信蘇嘉全院長也會斟酌立法院的職權行使概況，他會盡速向院長報告。