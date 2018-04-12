小英下週二出訪史瓦濟蘭 將送卑南族文物和8頭牛

蔡英文總統17日到21日將出訪非洲友邦史瓦濟蘭，總統府今天公布伴手禮，圖為伴手禮大巴六九部落傳告鈴。（記者張嘉明攝）

2018-04-12 17:04

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統將於下週二啟程前往非洲邦交國史瓦濟蘭訪問，總統府今日下午公布總統將贈送史國國王恩史瓦帝三世的禮品，其中並首度由我原住民卑南族召開部落會議，同意將部落的盾牌贈予史國國王，象徵兩國邦誼穩固。

總統府公共事務室主任張文蘭在記者會中表示，這次致贈恩史瓦帝三世的禮品，包括傳統賀禮牛隻5頭（在當地購買），以及來自卑南族大巴六九部落的盾牌及傳告鈴，另還包括大巴六九部落的傳唱歌謠ＣＤ等。

張文蘭說，史瓦濟蘭以農立國，牛隻可以用來換地或作為男性送聘的禮品，是傳統賀禮。

至於這次由卑南族提供的盾牌，張文蘭特別解釋，史瓦濟蘭的國旗及國徽上均有盾牌圖樣，在史國，盾牌不僅是武器，也是權力象徵，而卑南族也是台灣少數還留有盾牌文化的原住民族，這次經過大巴六九部落召開部落會議商議後，也同意將此非賣品的盾牌贈予史國國王，因此別具意義。

另外，總統府這次也準備了要送給史國國王母親恩彤碧的禮品，張文蘭說，包括牛隻3頭（在當地購買），以及由國內「美研漆藝工坊」第三代傳人王峻偉製作的「國王的母親與台灣阿嬤」蝴蝶蘭漆畫，王峻偉解釋，該畫作共有9朵蝴蝶蘭，符合這次蔡總統出訪同心永固的主題。

蔡英文總統17日到21日將出訪非洲友邦史瓦濟蘭，總統府公共事務室主任張文蘭今天介紹將送給國王與王母的卑南族大巴六九部落盾牌、台灣藝術家王峻偉創作的蝴蝶蘭漆畫等禮品。（記者張嘉明攝）

蝴蝶蘭漆畫創作人王峻偉說明創作緣由。（記者張嘉明攝）

送給國王的卑南族大巴六九部落盾牌。（記者張嘉明攝）

蔡英文總統17日到21日將出訪非洲友邦史瓦濟蘭，圖為送給國王的卑南族大巴六九部落盾牌，背後為傳告鈴。（記者張嘉明攝）